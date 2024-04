Pierre Michelet

Chef de chantier travaux public. https://www.tous-travaux-renovation.fr/artisan-renovation-toulouges-thuir-pollestres-elne-ceret-le-boulou.html je travaille dans le bâtiment et les travaux publics du côté d'Elne et Bages dans le 66. J'ai découvert votre radio territoriale par hasard et m'y suis attaché. Vos podcast sont d'utilité publique. Sur les chantiers de rénovation et construction dans les Pyrénées orientales où je vais, j'apprécie de réécouter les podcasts sur la "transition écologique" par exemple ou découvrir d'autres métiers de la fonction publique territoriale grace aux podcast "Nos rencontres". Donc dans mes missions de chef de chantier bâtiment au quotidien ( opérations de construction neuve de bâtiment, opérations de réhabilitation de bâtiment, opérations de construction neuve ou de réhabilitation d'ouvrages d'infrastructures). je vous écoute le plus possible : à Elne, Montescot mais aussi dans toute l'Occitanie où les chantiers de rénovation sont à faire...