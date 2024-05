Romain Cabestany

je suis Artisan en restauration du Patrimoine sur Cabestany et Saleilles. J'ai fait ma formation à l'Institut national du patrimoine et je suis toujours les actualités liées à ma filière : rénovation du bâti ancien, reprise sous oeuvre, réparation de fissures dans les bâtiments et monuments exposés aux sècheresses, travail à la chaux pour rénovations de façades ...La restauration du patrimoine dans les Pyrénées Orientales est une activité sans grand repos. C'est pour cela que je travaille en écoutant au quotidien votre radio et vos podcast spécialisés : émissions du Jeudi ou du mardi et bien sur les podcasts sur la "Transition écologique"... Donc continuez votre radio elle est essentielle pour nous, les artisans au quotidien du bâtiment à préserver partout en France